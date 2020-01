Capo d’Orlando, strategie per un turismo sostenibile

Strategie per far crescere il turismo, attuate tenendo presenti gli strumenti legislativi e le risorse locali a disposizione, con un lavoro sinergico tra amministrazione ed operatori del settore. Di questo si è parlato nel seminario organizzato dall’amministrazione comunale orlandina “La qualità dei servizi per lo sviluppo delle economie locali” che si è svolto nella sala consiliare Falcone-Borsellino, lunedì 20 gennaio.

Relatori sulle attrattive turistiche, le speciali tipologie di turismo, la qualità delle imprese turistiche, il ruolo e il supporto delle amministrazioni locali e gli strumenti per implementare la qualità turistica, Saverio Panzica, esperto di legislazione marketing e qualità dei servizi turistici e Antonio Marino, presidente associazione albergatori Trapani, autori del libro “Guida al diritto pubblico e privato del turismo.”