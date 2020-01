Capo d’Orlando, controlli straordinari della Polizia. Sei le persone denunciate              

Servizi straordinari del territorio sono stati effettuati nel comune di Capo d’Orlando dai poliziotti del locale Commissariato coadiuvati da personale della Sezione di Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello e di unità cinofile della Questura di Reggio Calabria.

Nel corso dei suddetti servizi, sono state controllate 262 persone e 226 veicoli, nonchè rilevate 20 infrazioni al Codice della Strada con il sequestro di un veicolo e il ritiro di un documento per la circolazione.

Sono stati, altresì, effettuati controlli amministrativi presso sale gioco a Capo d’Orlando e Brolo e numerose perquisizioni domiciliari.

I controlli esperiti dai poliziotti hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di sei persone tra cui una per porto illegale di arma da sparo con relativo munizionamento; una per detenzione ai fini di spaccio con successivo sequestro di circa 15 grammi di marijuana e una terza per simulazione di reato: una donna ha denunciato di essere stata vittima di scippo ma le successive indagini hanno rivelato che il denaro sottrattole era stato invece perso al gioco.

Avviata infine una pratica di espulsione a carico di un cittadino di nazionalità albanese.