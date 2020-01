Sicilia nella Top 10 delle mete da visitare anche secondo il New York Times

Anche il New York Times inserisce la Sicilia tra le destinazioni da visitare nel 2020. Già Forbes, la prestigiosa testata, aveva scelto la nostra isola come meta irrinunciabile nell’anno appena iniziato, e adesso arriva una nuova conferma. Un successo che testimonia l’apprezzamento ricevuto da parte dei viaggiatori di ogni latitudine.

Come ogni anno, il New York Times ha stilato il suo elenco “52 Places to Go”, che suggerisce le destinazioni migliori. Tra le mete preferite nel 2020 dalla testata ci sono ad esempio Tokyo, dove quest’anno si svolgeranno le Olimpiadi, le Bahamas, o ancora la Groenlandia.

Ecco cosa si legge sul New York Times a proposito della Sicilia: “C’è del fermento in Sicilia, e non è solo l’Etna, che ha ricominciato a eruttare nel 2019. Una nuova ondata di turismo verde sta attraversando l’isola del Mediterraneo, dove gruppi di base non profit hanno iniziato a guidare iniziative sostenibili di turismo volontario, come EtnAmbiente, che ha lanciato un’app nel 2019 per aiutare la gente del posto e i turisti a fotografare e denunciare l’inquinamento, sempre più un problema a livello dell’isola. Queste iniziative sono diventate una potente rete per aiutare a ridurre la plastica e preservare i paesaggi e gli habitat marini unici.

La famiglia di vini Tasca d’Almerita in Sicilia ha trasformato una fattoria abbandonata sulle pendici dell’Etna in un’azienda vinicola, aprendo nel 2020, offrendo seminari e degustazioni di vini. La scuola di cucina Anna Tasca Lanza della famiglia ha lanciato anche la Food Heritage Association, un gruppo no profit che celebra gli ingredienti siciliani. L’anno scorso è stato inaugurato Historic Trains of Taste, una serie di escursioni panoramiche in treno che hanno recentemente collaborato con Slow Food Sicily per portare i visitatori in gite nei luoghi enogastronomici meno conosciuti.

Tra questi c’è Zash, un hotel e ristorante nel cuore di un agrumeto locale alla base dell’Etna che ha ricevuto la sua prima stella Michelin nella guida del 2020. Uncovr Travel, un tour operator per piccoli gruppi (fino a otto ospiti) specializzato in Sicilia, ha lanciato tour in auto elettrica per produttori e artisti locali nel 2020. Palermo vedrà novità in alcune attività ricettive, tra cui Villa Igiea di Rocco Forte, che si è impegnata a offrire servizi privi di plastica come infradito di paglia e acqua inscatolata, mentre l’NH Hotel Group, una catena dedicata agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, darà alla sua proprietà di Palermo un rinnovamento significativo.”