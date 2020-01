Palazzolo Acreide “Borgo dei Borghi” per la nuova campagna di Dolce e Gabbana

La Sicilia protagonista dell’alta moda firmata Dolce e Gabbana. I due famosi stilisti hanno infatti scelto Palazzolo Acreide per la nuova campagna pubblicitaria per le collezioni primavera/estate 2020.

Un regalo di inizio anno per Palazzolo che nel 2019 ha visto sfumare il titolo di “Borgo più bello d’Italia” arrivando secondo in classifica, dopo Bobbio (Piacenza), con tutte le polemiche successive a causa delle dichiarazioni di Philippe Daverio.

Nel sito della casa di moda si legge: «Milano e Sicilia, colore e bianco e nero, modernità e tradizione: gli opposti si incontrano nella Campagna 2020 Donna e Uomo ambientata nei due luoghi chiave di Dolce&Gabbana che, con le loro atmosfere e i loro diversi scenari, fanno da sfondo agli scatti . Immortalata da Salvo Alibrio, la campagna pubblicitaria ambientata in Sicilia, a Palazzolo Acreide, è realizzata in bianco e nero, rievocando l’atmosfera, i simboli e le tradizioni dell’isola. Esaltato dalla profondità delle inquadrature e dalla saturazione del bicolore, il dna Dolce&Gabbana emerge dagli scatti della campagna con tutta la storia, i valori e le suggestioni a cui rimanda. Scenari di vita quotidiana sono affiancati a tradizionali momenti di convivialità di paese, divenendo sfondo suggestivo agli abiti della collezione».

Ma non era la prima volta che Palazzolo compariva in una campagna D&G. Già nel 2019, il borgo siracusano era stato scelto dai due stilisti per comparire tra le foto simbolo raffigurate su vari capi d’abbigliamento.