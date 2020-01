Capo d’Orlando, avviati stamane interventi tampone sulla sp147

Lo scorso lunedì è stata finalmente riaperta la strada provinciale 147, che collega il centro di Capo d’Orlando con il borgo di San Gregorio. Le forti mareggiate dei giorni scorsi, che hanno gravemente colpito la litoranea tirrenica, hanno causato cedimenti in varie zone del manto stradale, provocando la chiusura della strada per circa una settimana, nel periodo compreso tra Natale e Capodanno, con ovvi disagi per cittadini e residenti.

Il comune di Capo d’Orlando ha richiesto un intervento tampone, quantomeno per riaprire la strada al transito e la Città Metropolitana ha deciso di destinare fondi straordinari per 60.000€. Questa mattina gli operai sono al lavoro per sistemare il manto stradale, con interventi di consolidamento della curva sottostante il Faro, dove la strada è ceduta in due punti e la sistemazione dei marciapiedi fino alla galleria.

Si tratta, come detto prima, di un intervento estemporaneo, in attesa che arrivino fondi consistenti dalla Regione o da Roma affinchè si possano, una volta per tutte, prendere provvedimenti in una strada che è stata fin troppe volte colpita da dissesti e smottamenti .