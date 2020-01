Mareggiate nel Messinese, martedì vertice con Musumeci 

Gli interventi immediati da attivare per la sicurezza della costa tirrenica del Messinese, dopo le recenti mareggiate, saranno discussi nel corso di un vertice convocato per martedì 7 gennaio, a Palazzo Orleans, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti del Genio Civile di Messina e dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dallo stesso governatore.

Intanto, proprio ieri mattina, i tecnici della Regione hanno effettuato un sopralluogo su alcune delle zone danneggiate il 23 e 24 dicembre.

In particolare, è stato visitato il lungomare di Piraino, oltre quelli di Gioiosa Marea e Capo d’Orlando. Nelle tre aree sono stati già stanziati, all’interno del contratto di Costa, circa 750mila euro e sono in corso i cantieri per il posizionamento dei massi per arginare le eventuali ulteriori mareggiate.

La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, ha dato la più ampia disponibilità a redigere eventuali varianti, nei limiti della normativa vigente, per incrementare il livello di sicurezza delle zone colpite.

L’incontro di martedì prossimo servirà anche a programmare ulteriori interventi urgenti e indifferibili, oltre che a fare un punto sullo stato di attuazione dell’intero contratto di Costa.