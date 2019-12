Un fine anno davvero straordinario per 92 ormai ex contrattisti, che questa mattina hanno firmato il loro contratto a titolo definitivo al comune di Patti. Dunque finisce il loro stato di precariato dopo anni ma, come ha sottolineato il sindaco Aquino nell’intervista seguente, la lotta al precariato non è ancora finita, poiché bisogna stabilizzare anche i lavoratori Asu.