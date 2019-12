Portorosa, rubano televisori al “Grand Hotel”: arrestati due trentenni

Ieri notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ausilio dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Milazzo, hanno arrestato in flagranza di reato il 35enne B.G. ed il 30enne A.S. entrambi barcellonesi, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso di alcuni televisori dall’interno dell’albergo “Grand Hotel Portorosa”, ubicato all’interno del complesso turistico di “Portorosa” nel Comune di Furnari.

I ladri sono stati bloccati dai militari dell’Arma subito dopo aver perpetrato il furto di otto televisori da 42” dall’interno dell’albergo ormai dismesso sito all’interno del complesso turistico di “Portorosa”. In particolare, i due sono stati fermati all’esterno della struttura ricettiva mentre si accingevano a recuperare e caricare la refurtiva a bordo della loro autovettura, al cui interno, a seguito della perquisizione, sono stati rinvenuti anche vari strumenti d’effrazione sottoposti a sequestro. Le perquisizioni sono state estese ai domicili degli arrestati ed hanno consentito di rinvenire altri quattro televisori di dubbia provenienza, tre dei quali della stessa marca e modello di quelli appena trafugati all’interno della struttura ricettiva. La refurtiva è stata restituita al proprietario dell’albergo.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.