Avvistato il postino di C’è posta per te a Capo d’Orlando

C’è Posta per te, il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, arriva a Capo d’Orlando.

Marcello Mordino, che lo scorso ottobre era già stato avvistato a Rocca di Capri Leone, oggi pomeriggio era nel centro paladino.

È arrivato in sella alla sua bicicletta, destando l’interesse di tanti curiosi. La troupe televisiva ha girato numerose immagini in piazza Matteotti e sull’area pedonale, e anche nei dintorni della biblioteca comunale e della Chiesa Cristo Re.

Bocche cucite sull’identità del mittente e del destinatario della busta, elementi che da sempre contraddistinguono la fortunata trasmissione di Canale 5.

Per conoscere la storia che si cela dietro l’arrivo di Mordino a Capo d’Orlando occorrerà attendere l’inizio della nuova stagione di “C’è posta per te”, prevista per gennaio 2020.

Foto di Natale Arasi