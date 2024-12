Piraino: il programma degli eventi natalizi “Le vie del Natale – Piraino 2024 tra incanto e magia”

Dai monti al mare, con tante divagazioni per i bambini, gli anziani e i giovani che sceglieranno Piraino per le testimonianze del passato che arricchiscono il suo territorio e soprattutto gli eventi che l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Cipriano ha predisposto per il Natale 2024 e per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il programma natalizio ha un titolo inequivocabile: le vie del Natale Piraino 2024 tra incanto e magia. Fino al 6 gennaio 2025 sono numerosi i momenti di divertimento, animazione e musica.