Pace del Mela – Muore a 11 anni dopo operazione, proclamato il lutto cittadino

Una brutta notizia arriva da Pace del Mela. Una bambina di appena 11 anni è deceduta dopo un intervento chirurgico in una clinica di Trieste. La piccola era affetta da disabilità, era seguita da un’equipe di medici ed è stata sottoposta ad una delicata operazione che avrebbe potuto migliorare le sue condizioni di vita. Purtroppo le cose non sono andate come si sperava, a causa di alcune complicazioni durante l’intervento.

La bambina frequentava l’Istituto Comprensivo di Pace del Mela e la Dirigente Scolastica Rosaria Russo ha deciso la sospensione di tutte le attività programmate per Natale. Il sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.