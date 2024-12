Meteo, per domani allerta gialla. Vento forte sul versante tirrenico del messinese

Maltempo prenatalizio in arrivo tra oggi 19 dicembre e sabato 21 su Sicilia, Calabria e Campania per il transito di una perturbazione nord-atlantica. Lo anticipano gli esperti di 3B Meteo, spiegando che “il sistema frontale, foriero di piogge, temporali, forti venti e nevicate sull’Appennino meridionale a partire da quote di bassa montagna, raggiungerà dapprima la Campania poi, tra venerdì e sabato, anche Calabria e Sicilia, con i massimi effetti lungo il versante tirrenico”.

In particolare, poi, per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre, sul litorale tirrenico sono previsti cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, che si intensificheranno in serata. In genarle i venti soffieranno tesi da occidente, mentre si prevede che il Basso Tirreno da molto mosso passerà a molto agitato.

Anche la protezione civile regionale ha diffuso nel tardo pomeriggio di oggi un avviso regionale per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico con fase di allerta “gialla” per il settore tirrenico dell’Isola (zone A e B), compreso tra la provincia di Messina e il Palermitano, specificando che “dalle prime ore di domani, venerdì 20 dicembre 2024, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti nordoccidentali con raffiche fino a burrasca forte, tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali durante il giorno, con mareggiate lungo le coste esposte”.

Si tratta, in ogni caso, di un livello di allerta relativamente basso, ma che indica comunque, “in caso di rovesci o temporali, di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo anche in prossimità dei corsi d’acqua”.

Previsioni e cartina da 3BMeteo.