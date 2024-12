Gioiosa Marea: Il comune non dovrà pagare oltre un milione di euro per forniture di energia elettrica relativa al periodo 2018 e 2019

Il comune di Gioiosa Marea, rappresentato dall’avvocato Natale Bonfiglio, non dovrà pagare oltre un milione di euro, per forniture di energia elettrica relativa al periodo 2018 e 2019. Così ha deciso oggi il tribunale di Patti.

Ha respinto la domanda di Banca Sistema spa, rappresentata dall’avvocato Ezio Pugliese, a cui Heracomm spa aveva ceduto il suo credito. Banca Sistema spa è stata pure condannata a pagare le spese di lite.

Questa vicenda si era già celebrata presso la seconda sezione civile del Tribunale di Bologna ed in quella sede il giudice Pierangela Congiu aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del tribunale di Patti, revocando nel contempo il decreto ingiuntivo.

Era stato l’avvocato Bonfiglio a eccepire in via preliminare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Patti, eccezione che il giudice ha ritenuto fondata, perché la competenza territoriale spetta all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno la sede gli uffici di tesoreria, che erano a Gioiosa Marea o nel luogo dove è sorto il rapporto tra l’ente e l’azienda o anche dove ha avuto inizio l’esecuzione coincidente con l’erogazione dell’energia elettrica ai locali comunali.

Accolta l’eccezione di incompetenza territoriale, ne è seguita la nullità del decreto ingiuntivo, dibattuto oggi al tribunale di Patti che ha chiuso il caso a favore del comune tirrenico.

In una vicenda analoga, nel maggio scorso, il giudice civile del tribunale di Patti Rosalia Russo Femminella aveva disposto che il comune di Gioiosa Marea, rappresentato sempre dall’avvocato Natale Bonfiglio, non avrebbe dovuto pagare oltre 216 mila euro, crediti vantati da Enel Energia spa ed Hera Comm srl a titolo di somministrazione di energia elettrica e gas, crediti che furono acquistati da Banca Sistema Spa.