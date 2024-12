A20, autoarticolato si ribalta allo svincolo di Brolo. Ferito il conducente

Incidente autonomo nella notte allo svincolo di Brolo, sulla A20, dove un autoarticolato si è ribaltato su un fianco, finendo fuori strada.

Il mezzo pesante viaggiava in direzione Palermo e nel rispetto dell’uscita obbligatoria notturna, disposta per eseguire alcuni lavori su quel tratto, era uscito allo svincolo, quando, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, ribaltandosi sul lato del conducente e finendo con la parte anteriore nel canale laterale alla carreggiata. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il camionista dall’abitacolo, rimasto schiacciato. I caschi rossi sono riusciti a liberare il conducente, un messinese, incastrato nella cabina di guida, dopo un paio di ore di lavoro.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, ha riportato diverse ferite ed è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Patti. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polstrada del distaccamento di Sant’Agata di Militello, per i rilievi del caso e i mezzi del soccorso stradale. Lo svincolo è stato chiuso per consentire la rimozione del tir e ripristinare le condizioni di sicurezza e percorribilità del tratto interessato dall’incidente.