Sant’Agata Militello, concluso il corso arbitri organizzato da ITET Lampedusa e FIP Sicilia

Si è concluso martedì il primo corso per arbitri e ufficiali di campo di basket a Sant’Agata di Militello, organizzato dal Comitato Regionale FIP Sicilia su progetto dell’ITET “Tomasi di Lampedusa”. Il corso è durato due mesi, ha coinvolto 20 iscritti che hanno svolto le lezioni sul parquet del PalaMangano e partecipato alle partite giovanili della Syfar Basket e amatoriali della Nebrodi Basketball League a Torrenova, in modo da acquisire tutte le competenze necessario per iniziare un’esperienza nel lavoro sportivo.

Le trenta ore extracurriculari sono state curate dalla formatrice udc Valeria Vento, e da Alessio Micalizzi, formatore arbitri, con la collaborazione del Prof. Roberto Quartarone, docente dell’ITET e osservatore ufficiali di campo, e dell’ufficiale di campo Federico Gorgone. I referti elettronici sono stati forniti da Riccardo Corsolini, responsabile italiano di NBN23. L’ITET Tomasi di Lampedusa, diretto da Antonietta Emanuele, conferma così il proprio impegno nel creare un ambiente educativo aperto, capace di coinvolgere e valorizzare ogni studente, offrendo una formazione sportiva accessibile e inclusiva, in grado di abbattere ogni ostacolo e creare uguali opportunità per tutti i partecipanti.

Questo progetto ha offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro sportivo, accompagnandoli in un percorso educativo che affronta temi fondamentali come il rispetto delle regole, la disciplina, la gestione della tensione e dei rapporti interpersonali.