San Salvatore di Fitalia – Il 23 dicembre musica Gospel con Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers

Tutto pronto a San Salvatore di Fitalia per il concerto gospel del 23 dicembre, che si terrà nella Basilica Maggiore del Salvator Mundi a partire dalle 21.00. Ad esibirsi Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers.

E’ una formazione che raccoglie alcuni fra i migliori talenti della musica gospel internazione, in un eccezionale accostamento di voci e timbri dalle sfumature profonde. Nato nel 2000 per festeggiare il Nuovo Millennio, il gruppo è stato formato dal genio del Reverendo Keith Moncrief già creatore e leader di gruppi di fama mondiale.

The New Millennium hanno al loro attivo centinaia di concerti in tutta Europa, in una strepitosa ascesa verso il successo. In Italia il gruppo si è esibito in prestigiosi teatri fra cui: il Donizetti di Bergamo, la Basilica di San Marco a Milano, il teatro Olimpico di Roma, la Sashall di Firenze.

Accanto agli arrangiamenti più moderni del gospel contemporaneo non mancheranno i temi tradizionali nelle sue versioni più amate dal grande pubblico. In un bland di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà diritto al cuore dell’ascoltatore coinvolto in un dialogo interattivo sin dai primi brani.