Riaperto il ponte Termini tra Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore

Finalmente è stato ristrutturato e riaperto il ponte Termini, infrastruttura che passa non lontano dalla foce del torrente Patrì e che collega i territori di Barcellona Pozzo di Gotto, tra le prime soprattutto l’area della frazione Portosalvo e di Sant’Antonio e poi di Terme Vigliatore.

Un’infrastruttura chiusa da oltre un anno e che in passato è stata letteralmente travolta dal passaggio impetuoso delle acque, quando il maltempo ha violentato a più riprese il territorio.

Hanno presenziato tra gli altri, il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano, l’assessore di Barcellona Pozzo di Gotto Domenico Molino, il deputato regionale Pino Galluzzo, l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò e i tecnici dell’Anas:

«Abbiamo ampliato e messo in sicurezza un’arteria importante per la viabilità nel messinese, uno dei pochi ponti in muratura del periodo prebellico che manteneva la sua struttura allo stato originario. Grazie all’intervento dell’Anas e della Regione Siciliana è stato sottoposto a lavori di ampliamento della carreggiata e a opere di consolidamento».

Queste le dichiarazioni dell’assesore Aricò, che ha assicurato come da oggi chi percorrerà questo tratto di strada potrà farlo in modo agevole e sicuro, senza dover affrontare le code che si formavano per via della carreggiata troppo stretta per il transito dei mezzi pesanti. Ancora una volta l’intervento della Regione è mirato a ridurre i disagi per gli automobilisti e ad agevolare i collegamenti dei residenti delle aree interne, che potranno raggiungere più facilmente i comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e di Terme Vigliatore.

Immagini e foto di Salvatore Siragusa