Piraino – “Natale sutta i stiddi”, appuntamento il 26 dicembre in Piazza Quasimodo

Il Natale quest’anno brillerà sotto le stelle con “Natale sutta i stiddi”, l’evento che trasformerà la piazza principale di Gliaca di Piraino in un luogo di festa, musica, e tradizioni siciliane.

A partire dalle ore 19:00, la piazza si animerà con un’atmosfera unica, pronta a coinvolgere grandi e piccini in una serata all’insegna del divertimento e della convivialità.

Protagonista indiscusso della serata sarà il cibo: i visitatori potranno gustare il delizioso panino con la salsiccia, simbolo della tradizione culinaria siciliana, accompagnato da una selezione di vini locali che esalteranno i sapori della nostra terra.

Per rendere ancora più speciale l’atmosfera, un mix esplosivo di musica live con “LA SOLUZIONE” e DJ set fino a tarda notte. Sul palco saliranno i talentuosi Cesare Scaffidi, Mattia, Raffaele, e il decano Pippo Squadrito, mentre lo special guest della serata sarà il celebre DJ Luigi Mastroianni, pronto a far vibrare la piazza con la sua energia travolgente.

Non mancheranno le attrazioni dedicate ai più piccoli e alle famiglie, come i gonfiabili e un divertente photo booth, perfetto per immortalare i momenti più belli della serata. Inoltre, saranno distribuiti gadget natalizi per portare a casa un ricordo speciale di questa magica notte.

“Natale Sutta i STIDDI” promette di unire tradizione e modernità, regalando a tutti un momento di gioia e condivisione nel periodo più magico dell’anno.

Ma sono tantissimi gli eventi che si svolgeranno tra Piraino e Gliaca in questi giorni, ecco la locandina completa.