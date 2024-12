Papa Francesco ha scritto alla Cattedrale di Patti: “Grazie per il dono e i sentimenti di vicinanza spirituale e di affetto che lo hanno accompagnato!”

Una lettera autografa del Santo Padre Francesco è stata recapitata questa mattina alla Cattedrale di Patti.

Nella sua missiva il Papa ringrazia gli adoratori della chiesa di Santa Rosa (nella foto sopra) per le preghiere e per il dono fattogli pervenire, lo scorso mese di novembre, dei pregevoli copricalice fabbricati artigianalmente da alcuni adoratori.

La lettera e il dono erano giunti al Papa attraverso l’arciprete della Cattedrale Don Pierangelo Scaravilli, che lo scorso 7 novembre, aveva visitato il palazzo apostolico e affidato il dono per papa Francesco a S. E. Monsignor Diego Ravelli, maestro delle celebrazione liturgiche pontificie

“Il Papa assicura la sua preghiera per l’intera Comunità e incoraggia a perseverare nella pia pratica dell’Adorazione Eucaristica; questo messaggio, che giunge il giorno dopo il compleanno del Papa, ci riempie di grande gioia e ci invita a continuare a pregare per lui, per i bisogni della Chiesa e del mondo.”

Di seguito la foto della lettera firmata da papa Francesco.