Maltrattamenti casa di riposo lager di Caltanissetta. Il caso al Ministero per la Salute

“I fatti accaduti nella casa di riposo lager di Caltanissetta, oltre a far rabbrividire, necessitano una risposta forte da parte delle istituzioni. I numerosi episodi simili in strutture destinate all’assistenza degli anziani sollevano preoccupazioni significative sulla sufficienza e l’efficacia dei controlli esistenti e delle misure di protezione attuate dallo Stato che deve intervenire con urgenza”.

Lo dichiara la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante a proposito dei maltrattamenti documentati dai Carabinieri agli anziani ospiti della casa di riposo Santa Chiara del quartiere Santa Flavia di Caltanissetta. La senatrice Damante ha sottoposto il caso al Ministero per la Salute depositando un’interrogazione al Ministro Orazio Schillaci.

“La dignità e la sicurezza degli anziani in strutture residenziali – spiega Damante – sono diritti fondamentali che lo Stato è obbligato a garantire e proteggere. La prevenzione di tali abusi e la garanzia di standard elevati di cura e rispetto nelle case di riposo sono di interesse pubblico e richiedono un’azione immediata e determinata”.

Nella sua interrogazione la Senatrice Damante incalza il Ministero per capire se siano previsti miglioramenti nei sistemi di sorveglianza e controllo per le case di riposo e quali azioni siano in programma per rafforzare la tutela legale e fisica degli anziani nelle strutture residenziali, assicurando il rispetto dei loro diritti fondamentali.