L’imprenditore siciliano Gaetano Fortunato è stato eletto nel Consiglio Generale di Confindustria Nautica. E’ la prima volta nella storia della nautica italiana che si concretizza una circostanza davvero straordinaria per la Sicilia.

Fortunato, insieme alla sorella Mariachiara e altri soci, lega il proprio nome alle fortune di “Eolo Marine srl”, il cantiere nautico fondato nel 1971 a Patti dal padre Achille Fortunato, ingegnere e designer, artefice di un’attività imprenditoriale che oggi realizza imbarcazioni raffinate e modelli sportivi di lunghezza tra i 5 metri – il popolare Girasole – fino all’ammiraglia varata nel 2022 di quasi 10 metri. Il marchio “Eolo” è riconosciuto tra i migliori prodotti artigianali italiani ed oltre che sul mercato europeo è presente oggi anche negli Stati Uniti e in Cina.

In Confindustria Nautica Fortunato è stato eletto nell’assemblea di settore Natanti e imbarcazioni a motore entro i 24 metri, il secondo dei nove settori in cui si articola l’Associazione imprenditoriale.

Eletti con lui anche alcuni dei grandi nomi del comparto italiano: da Capelli a Ranieri e Selva. Fortunato è quindi tra i 9 i componenti dei consigli di presidenza di settore che entrano a far parte del Consiglio Generale di Confindustria Nautica dal 1° gennaio 2025.

“Una soddisfazione che mi riempie d’orgoglio – ha commentato Fortunato – L’elezione nel Consiglio Generale di Confindustria Nautica, primo siciliano a raggiungere questo traguardo, mi dà la carica per moltiplicare l’impegno a favore della categoria e in particolare a vantaggio di quel tessuto imprenditoriale nautico della Sicilia che si muove nel solco della creatività di questa grande regione e che va valorizzato come merita”.

A Fortunato anche la lettera di congratulazioni del presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi. “A nome di tutto il Consiglio Generale, desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni per la tua elezione a componente del Consiglio di Presidenza di Settore e componente del Consiglio Generale – ha scritto Cecchi a Fortunato. Vorrei ringraziarti calorosamente per il lavoro che hai svolto con encomiabile impegno ed esemplare spirito di servizio nei confronti del tuo settore e degli associati tutti. Questa nomina è il riconoscimento del tuo impegno, delle tue competenze e della dedizione nei confronti di Confindustria Nautica. Sono certo che la tua esperienza e il tuo entusiasmo saranno di grande valore per il nostro lavoro comune, contribuendo significativamente al raggiungimento degli obiettivi e alla crescita della nostra realtà. Il Consiglio Generale si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità, e la tua presenza al nostro fianco ci permetterà di proseguire nel nostro impegno con rinnovato spirito di collaborazione”.