San Filippo del Mela: Bilancio annuale positivo per l’associazione teatrale “Le nuove immagini”

Consueto scambio di auguri natalazi e di bilancio annuale per il direttivo dell’associazione teatrale “Le nuove immagini” storico sodalizio di San Filippo del Mela.

Un 2024 condensato da tante iniziative come la 26^ edizione della “Sacra Rappresentazione Ecce Homo”, la tournè estiva con la commedia “Mal di luna” di Saverio Castanotto, le numerose partecipazioni al salotto letterario ideato da Anna La Rosa e tenutosi alla biblioteca comunale di San Filippo del Mela e l’importante presenza alla manifestazione “Ciauru” con la messa in scena, in prima nazionale, di “Giulio Cesare e il mamertino”.

Molto soddisfatto il regista Luigi Mandanici che pensa al futuro: “Per il 2025 stiamo lavorando alla 27^ edizione della sacra rappresentazione e sulla commedia “L’arte della beffa” tratta da una novella del Decamerone”.

Inoltre tanti componenti dell’associazione saranno protagonisti nel terzo film della casa di produzione “Ventritreesimastrada” del regista filippese Federico Maio.