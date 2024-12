Patti: l’iniziativa di solidarietà “Natale con il cuore” dell’Ic “Pirandello”

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Patti, diretto dalla professoressa Clotilde Graziano, ha riproposto l’iniziativa “Natale con il cuore”, mutuando le parole del beato don Pino Puglisi “Se ognuno fa qualcosa si può fare molto”.

E’ stata una vera e propria gara di solidarietà, che ha avuto quali indiscussi e zelanti

protagonisti gli alunni dei vari ordini di scuola, che, ovviamente supportati dalle famiglie e dagli insegnanti, hanno donato un “semplice” pacco di pasta, biscotti, riso, omogeneizzati, panettone, pandoro, latte, scatolame vario e altro.

Quanto “raccolto” è stato poi sistemato negli scatoli e distribuito alle parrocchie cittadine, affinchè possa essere dato alle famiglie meno abbienti, il cui numero, purtroppo, stando principalmente ai dati delle Caritas parrocchiali, è in aumento.

Una “piccola luce” nel buio delle difficoltà quotidiane, un piccolo gesto per provare a “dare” il senso della festa anche a chi probabilmente non ha un solo motivo per festeggiare.

E’ proprio il caso di dire che tutti ci hanno messo…il cuore “per cui – afferma la dirigente Graziano – è doveroso ringraziare le famiglie e i nostri splendidi ragazzi che anche quest’anno sono stati encomiabili per generosità, confermando che se vengono coinvolti in attività come quella promossa dal nostro istituto sono sempre pronti a dare il meglio di sé, dimostrando una sensibilità che, purtroppo, spesso, in noi adulti è deficitaria”.

Alla dirigente dell’istituto “Pirandello” è giunto anche il plauso del Provveditore agli Studi Leon Zingales, il quale, con una nota, ha espresso la propria ammirazione “per la splendida iniziativa, non una sterile raccolta di beni, ma uno stimolo per i giovani – coinvolgendo anche le loro famiglie – al sentimento di fratellanza verso i più deboli, in unione d’intenti, quali attori sociali e attivi nella comunità”.