Palermo, due Kg tra hashish e marijuana nascosti in auto. 33enne arrestato

La Polizia di Stato, ha arrestato, in flagranza di reato, per trasporto e detenzione di droga ai fini di spaccio, un 33enne palermitano, trovato in possesso di circa 2 Kg di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana.

Poliziotti delle volanti, nei giorni scorsi, durante il regolare servizio di pattugliamento del territorio, hanno sottoposto a controllo di polizia una vettura nei pressi di via Albirri.

Durante le fasi dell’accertamento il conducente della vettura, manifestava un nervosismo ed uno stato d’ansia tali da insospettire gli agenti che, pertanto, hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione personale a cui l’uomo è stato sottoposto ha dato esito positivo, infatti nelle tasche del giubbotto sono state trovate numerose dosi di hashish e marijuana. La perquisizione è stata estesa alla sua vettura ed all’interno dell’abitacolo, sotto il sedile passeggero anteriore, sono state rinvenute due confezioni contenenti, cadauno, 5 panetti di hashish. Inoltre nel bagagliaio è stata trovata altra droga, hashish e marijuana, contenuta in alcune buste ed in uno zaino. Nel domicilio dell’uomo è stato rinvenuto invece un bilancino di precisione.

Il bilancino e la droga (dal peso complessivo di 1.461 grammi di hashish e 680 grammi di marijuana), sono stati posti sotto sequestro.