Gravina di Catania: chiede i soldi all’anziana madre per la droga e la fa cadere. 41enne arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 41enne del posto, per maltrattamenti verso familiari e tentata estorsione.

A chiedere aiuto alla Centrale Operativa di Gravina di Catania una 78enne, la quale ha raccontato agli operatori di essere stata aggredita dal figlio, all’interno della casa familiare. Immediato l’invio di una gazzella dell’Arma che ha raggiunto in pochi minuti l’abitazione, tranquillizzando l’anziana donna che, agitata e scossa per l’accaduto, ha riferito di essere stata spinta dal figlio in seguito al rifiuto di consegnargli 80 €.

Dal racconto della signora, raggiunta nel frattempo dall’altro figlio 43enne, è emerso che l’uomo, tossicodipendente, le avrebbe chiesto quotidianamente denaro e, quando lei non poteva accontentarlo, avrebbe reagito malmenandola e rompendo gli oggetti presenti in casa. Così, quel giorno, quando lei non avrebbe accettato di dargli gli 80 € pretesi, il 41enne, avendo compreso che non avrebbe potuto comprare la droga, l’avrebbe dapprima spinta facendola cadere in terra e, poi, avrebbe sfogato la sua rabbia contro il televisore da 32” della cucina.

L’equipaggio ha trovato l’uomo ancora in una stanza dell’appartamento e, quindi, lo ha bloccato e messo in sicurezza. L’uomo è stato condotto in caserma, dove poi è giunta anche la signora che ha sporto denuncia.

L’aggressore è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare nel carcere di Catania Piazza Lanza.