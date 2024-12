Messina: Akademia Sant’Anna implacabile, doppo due set persi in maniera rocambolesca, recupera fiducia, gioco e vittoria ai danni di Costa Volpino per 3 a 2 (22/25; 25/27; 25/17; 25/21; 15/12). MVP Bintu Diop

Akademia Sant’Anna non fa sconti a nessuno, nell’incontro casalingo contro Costa Volpino dopo una partenza incerta, sfodera una seconda parte di gara quasi perfetta, battendo la compagine bergamasca per 3 a 2.

La neo promossa lombarda, nella partita d’andata aveva messo in difficoltà la corazzata Akademia che era riuscita ad avere la meglio solo al tie break. Nel taraflex del PalaRescifina, in un gioioso clima pre natalizio, le atlete di Fabio Bonafede hanno voluto regalare al loro caloroso pubblico, un successo convincente che lascia pochi dubbi sulle ambizioni future.

Le squadre sono scese sul taraflex del ParaRescifina con le seguenti formazioni: Costa Volpino (BG): palleggiatrice: Francesca Dell’Orto; centrali: Sofia Ferrarini e Margherita Brandi; schiacciatrici: Paula Nikola Neciporuka e Simona Buffo; opposto: Valentina Zago; libero: Nicole Gamba.

Akademia Sant’Anna: palleggiatrice Giulia Carraro; centrali: Rossella Olivotto e Dalila Modestino; schiacciatrici: Aurora Rossetto e Chiara Mason; opposto: Bintu Diop; libero: Giorgia Caforio. Partenza bruciante di Akademia Sant’Anna che piazza quattro punti consecutivi grazie ad una difesa perfetta e un’attacco efficace comandato dalla palleggiatrice Giulia Carraro. Costa Volpino sembra essere scesa in campo un po’ intimorita dalla forza della compagine peloritana ma, la squadra bergamasca possiede un potenziale di tutto rispetto. Dopo la sbandata iniziale Costa Volpino riesce a prendere le misure ad Akademia recuperando punto su punto; Akademia sfodera azioni di altissimo livello tecnico a testimonianza della forza di questa squadra. Primo video check dell’incontro chiamato da Fabio Bonafede su una invasione del libero Giorgia Caforio. Prima metà del set con Costa Volpino che è riuscita a recuperare tutto lo svantaggio, portandosi addirittura in vantaggio per 12 a 11 e costringendo coach Bonafede a spendere il primo time out.

Buona la prova offerta dalla centrale di Costa Volpino Sofia Ferrarini e dalla schiacciatrice lettone Paula Nikola Neciporuka. Molto positiva anche l’altra centrale Margherita Brandi. Akademia non riesce a reagire subendo il gioco delle lombarde cercando, solo con l’opposto Bintu Diop, di recuperare lo svantaggio e rientrare in gara. Battuta float della capitana di Akademia Giulia Carraro e il punteggio torna in parità sul 21 a 21. Coach Luciano Cominetti chiama anche lui il suo secondo time out. Video check per Costa Volpino che dà ragione alla squadra bergamasca la quale ottiene il punto e su una difesa approssimativa di Akademia si aggiudica anche il punto successivo staccando di 3 lunghezze le peloritane. Nonostante una splendida schiacciata di Bintu Diop, Costa Volpino riesce ad aggiudicarsi il primo set con il punteggio di 25 a 22.

Partenza di secondo set decisamente più equilibrato rispetto al primo anche se Akademia Sant’Anna non vuole lasciare troppo spazio alle avversarie. L’otto a sette per Akademia arriva il primo vero aces dell’incontro realizzato da Bintu Diop. Dall’altro lato del campo risponde subito la centrale Ferrarini con un altro aces. Partita veramente strana quella giocata della capolista Akademia Sant’Anna che alterna giocate interessanti ad ingenuità incredibili. È anche vero che non disponendo in panchina di alternative valide per dare respiro a qualche giocatrice in affanno, deve necessariamente cercare di tirare avanti sperando in un calo di tensione da parte della squadra bergamasca.

Anche in questo secondo set grande prestazione della palleggiatrice di Costa Volpino Francesca Dell’Orto che oltre a costruire intelligentemente, nonostante l’altezza non sia dalla sua parte, va a murare molto bene. Prestazione eccellente in fase difensiva di Costa Volpino che recupera prime Palle e poi, in fase due, costruisce in maniera ottimale. Sul 24 a 21 per Costa Volpino quando sembrava che il secondo set fosse andato in archivio, reazione d’orgoglio di Akademia Sant’Anna che recupera lo svantaggio portandosi in parità; sbaglia però il servizio del possibile vantaggio per le peloritane Chiara Mason e, anche il secondo set se lo aggiudica ai vantaggi Costa Volpino con il punteggio di 27 a 25.

Terzo set che evidenzia ancora una gran confusione tra le fila di Akademia che sembra aver smarrito la lucidità e la spietatezza che l’hanno fin qui contraddistinta. Molto fallose al servizio e troppi errori in difesa soprattutto della Mason sulla quale battono tutte le giocatrici lombarde. Terzo set decisamente molto più combattuto, giocato con intelligenza tattica da parte delle due panchine che cercano di ottenere il massimo: per chiudere l’incontro Costa Volpino, per rimettere tutto in gioco Akademia Sant’Anna. Nella seconda parte del terzo set coach Bonafede rafforza la difesa mandando in campo Maria Chiara Norgini e lasciando in panchina Chiara Mason.

La partita cambia volto, si scatena Bintu Diop che fa vedere di essere la più forte top spiker del campionato; anche le compagne riacquistano fiducia e giocano su alti livelli. Il pubblico si infiamma, spinge la compagine del presidente Fabrizio Costantino alla vittoria del terzo set grazie all’ennesima schiacciata di Bintu Diop con il punteggio di 25 a 17.

Inizia il quarto set e la partita improvvisamente cambia registro; Akademia gioca da squadra prima in classifica e Costa Volpino è costretta a difendersi. Sempre in vantaggio le giocatrici di coach Bonafede; due aces consecutivi di Bintu Diop e uno di Dalila Modestino portano Akademia sul punteggio di 11 a 7 vantaggio, che la squadra peloritana riesce a mantenere con assoluta padronanza del campo. Coach Bonafede chiede alle sue atlete di spingere sull’acceleratore mentre coach Cominetti mischia le carte in tavola tirando fuori dalla panchina la Cosi e la Dell’Amico; Bonafede risponde con la sostituzione della Mason con la Norgini che ricambia la fiducia del suo tecnico con una prestazione molto positiva. Sul 20 a 16 free ball di Akademia Sant’Anna che stacca di 5 punti Costa Volpino.

Ma il set non è ancora finito, uno splendido muro della coppia Buket Yilmaz Margherita Brandi riescono a fermare una potente schiacciata di Bintu Diop; ci pensa un monster block di Rossella Olivotto a portare le sue compagne sul 23 a 18. Ancora time out chiamato da coach Cominetti per cercare di fermare la marcia trionfale di Akademia. Altra schiacciata poderosa della Diop porta il punteggio sul 24 a 19 per le peloritane. Al servizio va l’opposto di Costa Volpino Valentina Zago che realizza un aces cui risponde subito la Olivotto con una veloce al centro che regala il punto che permette ad Akademia di aggiudicarsi il quarto set con il punteggio di 25 a 21.

Si va al tie break con Akademia che conquista subito due punti di vantaggio sulle bergamasche grazie ad un gioco adesso molto più efficace e preciso. Entrambe giocano in apnea considerata la gara molto faticosa ed avvincente disputata fino a questo punto. Video check di Costa Volpino positivo, riporta la squadra lombarda in parità sul 5 a 5.

Altro video check chiesto da Cominetti su una schiacciata da posto 4 di Bintu Diop che l’allenatore bergamasco giudica fuori. L’occhio elettronico invece dice che la palla è dentro il campo. Costa Volpino si gioca le ultime chances, entra in campo Buket Yilmaz al posto della lettone Paula Nikola Neciporuka. Sull’8 a 6 per Akademia si va al cambio campo; Carraro e compagne riescono a fissare il punteggio sul 10 a 7 costringendo coach Cominetti a spendere il suo secondo time out.

Finale di tie break molto combattuto con la centrale di Akademia Rossella Olivotto che sale in cattedra. Ultimo cambio in casa peloritana, Chiara Mason lascia il posto a Maria Chiara Norgini la quale, contribuisce a dare equilibrio alla squadra.

Implacabile ancora una volta Bintu Diop che piazza un’altra bordata delle sue; saranno alla fine 33 i punti realizzati e titolo di MVP dell’incontro. Cominetti chiama video check che rimanda solo di qualche minuto la fine dell’incontro e la vittoria di Akademia strappata con le unghie e con i denti con il punteggio di 15 a 12.

Onore a Costa Volpino che nonostante il quinto posto in classifica ha dimostrato di essere una compagine molto competitiva in ogni reparto con il fiore all’occhiello rappresentato da una difesa impeccabile. Akademia Sant’Anna così come all’andata, ha sofferto tantissimo il gioco delle bergamasche fatto di buone battute, interessanti individualità in attacco e un’ottimo libero che risponde al nome di Nicole Gamba.

Che dire di Akademia, quando gioca come sa fare, non c’è né per nessuno in quanto riesce a schiacciare sopra il muro avversario imponendo un gioco vario e potente orchestrato meravigliosamente da Giulia Carraro, finalizzato da giocatrici del calibro di Bintu Diop, Dalila Modestino, Aurora Rossetto, Rossella Olivotto e Chiara Mason che sanno di poter contare sulla difesa di Giorgia Caforio, libero dalle percentuali stratosferiche di ricezione positiva.

Neanche il tempo di respirare perché mercoledì sera si torna in campo per giocare i quarti di finale di Coppa Italia contro Offanengo poi, partenza alla volta di Brescia dove domenica 22 ci sarà un altro incontro da fare tremare i polsi.

La gara è stata arbitrata da: Sergio Pecoraro e Giovanni Ciaccio, Video check: Gabriele Galletti; Segna punti: Beatrice Micale