Barcellona Pozzo di Gotto: doni e degustazioni per la ricorrenza di Santa Lucia

La festa di Santa Lucia, per il quinto anno, ha portato gioia e speranza ai bambini della comunità barcellonese, grazie all’impegno straordinario dell’associazione di volontariato “Club Radio Cb”. La manifestazione, che ha visto la distribuzione gratuita di regali, si è rivelata un momento di grande felicità e condivisione.

Nella cornice festosa della sede sociale in via Sant’Andrea, i volontari hanno lavorato instancabilmente per garantire che ogni bambino ricevesse un dono speciale. L’entusiasmo e la gratitudine nei loro occhi sono stati la miglior ricompensa per tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa.

La giornata è stata arricchita da numerose attività e richiami alla tradizione che hanno permesso ai bambini insieme ai propri genitori e nonni di divertirsi e creare nuovi ricordi felici. Inoltre, la presenza dell’asinello e la degustazione della zuppa di ceci ha reso l’evento ancora più coinvolgente e memorabile.

La manifestazione ha anche sottolineato l’importanza della solidarietà e dell’impegno civico. Grazie alle donazioni ricevute e alla partecipazione attiva dei volontari, siamo riusciti a portare un sorriso a molti bambini e a diffondere il vero spirito natalizio.

“Concludiamo questa manifestazione con la speranza che il nostro impegno continui a crescere e che, insieme, possiamo fare la differenza nella vita di molte altre persone. La Festa di Santa Lucia è stata un’ulteriore dimostrazione di come l’unione e la generosità possano trasformare il mondo.”