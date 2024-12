Pallavolo serie A2: l’Akademia Sant’Anna non ha dato scampo alla Castelfranco Pisa

Una partita a senso unico giocata con grande determinazione da Akademia Sant’Anna che non ha dato scampo alla Castelfranco Pisa la quale, certamente non poteva sperare di fare punti a Messina contro una delle più forti corazzate di questo campionato. Partenza bruciante di Akademia con il braccio caldo di Bintu Diop e con le due centrali Modestino e Olivotto chiamate dalla palleggiatrice Giulia Carraro a velocizzare il gioco.

Coach Bracci di Castelfranco ha alternato in continuazione i due libero Veronica Bisconti e Melissa Tesi sperando di arginare le schiacciatrici messinesi ma, con poco successo. Aurora Rossetto all’inizio del primo set è stata molto efficace riuscendo a passare anche con il muro avversario piazzato, cosa che è avvenuta per tutto il match tanto da meritarsi il titolo di MVP.

Positiva la prova in difesa delle ragazze di coach Bonafede di conseguenza, la capitana Carraro è riuscita a costruire azioni a piacimento mettendo in mostra tutta la sua classe. Primo video check dell’incontro chiamato da coach Bracci sul punteggio di 12 a 4 per Akademia risultato inefficace. Il primo set è andato avanti senza particolari sussulti vista la differenza in campo tra le due squadre; troppo potente Akademia per lasciarsi intimorire da Castelfranco. Akademia Sant’Anna si aggiudica il primo parziale con il punteggio di 25 a 16.

Un inizio di secondo set più equilibrato le due squadre hanno giocato con la stessa intensità anche se Akademia è sembrata volesse respirare e recuperare un pò di energie dopo un primo set disputato ad alta intensità.Ancora Aurora Rossetto la più positiva tra le fila di Akademia, precisa in ricezione, potente in attacco, positiva al servizio; una giocatrice che rispetto allo scorso anno, è cresciuta tantissimo conquistandosi la piena fiducia di coach Bonafede.

Primo video check anche per Akademia sul punteggio di 10 a 8 per le peloritane risultato efficace. Coach Bracci però, non è rimasto soddisfatto chiamando a sua volto video check ancora una volta inefficace. Questo gioco di fioretto tra le due panchine ha dato la carica necessarie alle ragazze del presidente Fabrizio Costantino le quali, hanno nuovamente spinto sull’acceleratore con l’intento di chiudere al più presto il secondo set. Due ottimi servizi di Dalila Modestino cui ha risposto Castelfranco con un’ottima schiacciata di Candela Sol Salinas prima e con un monster block della centrale Alessandra Colzi subito dopo, hanno vivacizzato la parte centrale del secondo set. Ancora video check per Pisa sul 14 a 10 per Messina, questa volta positivo. Buona la prova offerta da Castelfranco nel corso di questo secondo set riuscendo più volte a fronteggiare positivamente le giocatrici di Akademia.