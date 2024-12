S. Agata Militello, il 14 dicembre si apre la stagione teatrale con Andrea Tidona e “Mizzica, questo è Jazz”

“ Mizzica, questo è Jazz”, introdotto dal giornalista Giuseppe Spignola, sabato 14 dicembre, darà il via alla rassegna teatrale presso il Cineteatro Aurora, facendo rivivere a Sant’Agata di Militello l’atmosfera della vecchia New Orleans di fine Ottocento.

Il testo di Marina Romeo racconta una vicenda accattivante: la perfetta sinergia tra musicisti siciliani e neri che diede vita al genere musicale più rivoluzionario del novecento.

Sul palco Andrea Tidona, con una magistrale prova attoriale, racconterà la storia di Tony Inn, un ragazzo costretto dalla miseria a lasciare l’amata Sicilia, intrecciandola con quella di Tom fuggito dalla schiavitù. A rendere più suggestivo il racconto, Rino Cirinnà al sax, Antonio Artino Innaria alla tromba, Pietro Longo al basso e Carmelo Saterno alla batteria, faranno rivivere grazie a brani musicali, antiche atmosfere di Sicilia e Stati Uniti.

Lo spettacolo “ Mizzica, questo è Jazz”, diretto da Alessandro Machia, raccontando storie tragiche alternate a brillanti esecuzioni musicali, ha il pregio grazie ad una perfetta ricostruzione storica, di far conoscere al pubblico il legame salvifico tra emigrati siciliani e neri da poco liberati dalla schiavitù, tutti insieme in un’epica scena finale per celebrare la vittoria sul razzismo.