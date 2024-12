Patti: al Palazzo Vescovile la mostra diocesana di presepi “Andarono senza indugio…”

L’ufficio per i beni culturali della Diocesi di Patti, diretto da Don Stefano Brancatelli, propone quest’anno, in occasione del Santo Natale, la mostra diocesana di presepi “Andarono senza indugio…”; sarà inaugurata dal vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 18.30, presso i locali del Museo Diocesano sezione di Patti, a piano terra del Palazzo Vescovile.

La mostra durerà un intero mese sino alla chiusura ufficiale domenica 12 gennaio 2025, Battesimo del Signore e conclusione liturgica del Tempo di Natale. L’esposizione sarà visitabile ogni mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e ogni pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Aperture straordinarie saranno previste nei giorni festivi (in particolare domenica 29 dicembre in occasione dell’apertura del Giubileo in Diocesi) o di manifestazioni culturali

concomitanti.

I presepi esposti nella mostra sono tutti conseguenza del dono di alcuni anni fa da parte del compianto farmacista pattese Girolamo Gugliotta – in memoria del padre Fortunato e ora confermato dalla moglie Maria Milici.

L’anno scorso l’evento ha avuto luogo a Santo Stefano di Camastra nei locali comunali del palazzo Sergio, con una mostra titolata “Admirabile Signum” che prendeva spunto dalla precedente Lettera Apostolica di Papa Francesco sul significato e il valore del presepe e intendeva anche celebrare gli 800 anni dalla prima realizzazione del Natività a Greccio da parte di San Francesco di Assisi.

Quest’anno l’esposizione che sta per inaugurarsi al piano terra del Palazzo Vescovile sarà accompagnata da un altro grande avvenimento: il Giubileo ordinario universale della Chiesa Cattolica, che inizierà ufficialmente il 24 dicembre 2024 con l’apertura a San Pietro della Porta Santa e accompagnerà tutte le iniziative ecclesiali, anche diocesane, sino alla

conclusione prevista in diocesi per domenica 28 dicembre 2025.

Su proposta dell’ufficio nazionale beni culturali della Cei di realizzare delle mostre in diocesi

sul tema del dono, l’ufficio diocesano pattese, in collaborazione con l’appena istituito Museo Diocesano in forma diffusa, sta programmando tutta una serie di esposizioni giubilari dei beni culturali presenti in Diocesi dal titolo “Se conoscessi il Dono di Dio” (Gv 4, 10).

Posta ad apertura di questi eventi, che accompagneranno tutta la comunità per un intero anno, questa prima mostra dal titolo “Andarono senza indugio…”, che rimanda al tema del cammino e del pellegrinaggio giubilare.