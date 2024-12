Nuovi codici di accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina

Da domani, mercoledì 11 dicembre 2024, cambiano i codici di accesso presso il Pronto Soccorso del P.O. Piemonte dell’IRCCS Centro Neurolesi di Messina, sulla base di quanto stabilito dall’Assessorato Regionale alla Sanità.

I nuovi codici saranno: BIANCO, per la non urgenza (codice, la cui attribuzione comporta un pagamento per l’utente di 25 €); VERDE per l’urgenza minore; AZZURRO, nuovo codice introdotto per l’Urgenza Differibile; ARANCIONE per l’Urgenza; ROSSO per l’Emergenza.

La Direzione Strategica dell’IRCCS, col supporto del dirigente del Servizio informatico aziendale (Sia) ing. Antonino Longo Minnolo, ha adeguato l’organizzazione del Pronto Soccorso del P.O. Piemonte per una migliore gestione dell’emergenza-urgenza e degli accessi al Pronto Soccorso.