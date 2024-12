Novara di Sicilia, nuovi crolli sulla SS 185 “Sella Mandrazzi. Sindaco Bertolami “Vogliamo sapere perché i lavori non sono proseguiti!”

Nuovo sfogo social per Gino Bertolami, sindaco di Novara di Sicilia, che chiede alle istituzioni di intervenire sulle criticità della strada S.S.185 di Sella Mandrazzi, arteria viaria che collega la costa tirrenica a quella ionica, già oggetto di frane e smottamenti dopo l’alluvione del dicembre 2022. La strada era stata riaperta lo scorso agosto al transito veicolare con senso unico alternato all’altezza del Km 31+800, dove una grossa frana aveva imposto per mesi il divieto di passaggio.

Le piogge dei giorni scorsi hanno causato nello stesso punto, che ricade nel territorio di Francavilla di Sicilia, in contrada Rocca Pizzuta, una nuova frana e l’Anas ha emesso un’ordinanza con cui ha chiuso la strada al transito fino al 31 gennaio 2025.

Il provvedimento dei vertici Anas, si è reso necessario a causa delle ulteriori criticità emerse nel corso degli interventi di ripristino delle opere infrastrutturali danneggiate con le alluvioni del 3 dicembre 2022 e del 3 aprile 2023.

Una situazione che crea non pochi disagi per i cittadini residenti nei comuni che fruiscono della strada, soprattutto per Fondachelli Fantina, Francavilla e Novara di Sicilia e per i quali si prospettano difficoltà a poter raggiungere anche i paesi limitrofi del catanese compresi ambulatori e ospedali per il primo soccorso o cure oncologiche. Inevitabili, poi, anche eventuali ricadute economiche, sia per i privati che per le attività commerciali.

Da qui il grido di aiuto, lanciato dal sindaco Bertolami con un video diffuso via social, in cui ha chiesto perché dopo un primo intervento tampone, approntato sul quel tratto, non sono proseguiti i lavori, sollecitando anche l’intervento del Prefetto.