Monitoraggio dello stato ecologico e chimico sulle acque anche a Marinello e Ganzirri

Ci sono anche il lago Marinello ed il Mergolo della Tonnara dei laghetti di Marinello ed il lago Ganzirri tra i corpi idrici di transizione della Sicilia – tredici in tutto – su cui si è sviluppato un monitoraggio dello stato ecologico e chimico pubblicato nel report delle acque di transizione dell’anno 2023.

Il monitoraggio è stato realizzato al fine di valutare la qualità ambientale di queste risorse naturali e fornisce una panoramica completa delle attività svolte nel 2023 e dei risultati ottenuti, fornendo informazioni essenziali per la gestione delle risorse idriche siciliane. Lo stato ecologico orientativo, basato sull’analisi del indice MPI degli elementi di qualità biologica fitoplancton e degli elementi fisico-chimici e chimici a sostegno, è risultato “Buono” nel 46% dei corpi idrici, “Sufficiente” nel 38% e “Scarso” nel 15%.

Lo stato chimico, basato sull’analisi delle sostanze chimiche prioritarie, è risultato “Buono” nel 38% dei Corpi Idrici e “Non Buono” nel 62%. Le attività di monitoraggio sono continuate nel 2024 e proseguiranno nel 2025 nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra l’Arpa Sicilia e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

Il monitoraggio delle acque di transizione ha come scopo principale l’adempimento delle normative europee e nazionali in materia di qualità delle acque. Tali normative sono fondamentali per garantire la protezione e il miglioramento della qualità delle acque superficiali, con un focus particolare sulle acque di transizione, come stabilito nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia.