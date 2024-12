Messina: emessi Daspo nei confronti di tre ultras dell’Acr Messina

Il Questore di Messina Annino Gargano ha emesso tre D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti soggetti, tutti destinatari di ordinanza di custodia cautelare eseguita recentemente dalla Squadra Mobile, ritenuti responsabili di reati in materia di stupefacenti commessi nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse.

Trattasi dei “D.A.SPO. fuori contesto”, scaturiti a seguito delle condotte per le quali sono stati arrestati in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. In particolare, il provvedimento del Questore è stato adottato successivamente alla assodata appartenenza di questi soggetti a gruppi ultras della tifoseria dell’Acr Messina.

Infatti, grazie all’attività istruttoria della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Messina, è stata valutata la pericolosità sociale dei tre soggetti ed il rischio di influenza nei confronti degli altri appartenenti agli ultras, potenzialmente idonea a creare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

Assodata la loro appartenenza a gruppi ultras e considerato, tra l’altro, che in diverse occasioni hanno partecipato ad incontri sportivi in trasferta, è stato predisposto ed adottato il D.A.SPO. a loro carico, anche per scongiurare la reiterazione di analoghi reati in ambito sportivo.

Il provvedimento prevede, per il periodo di un anno, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive in cui sia impegnata la compagine calcistica dell’Acr Messina e gli altri club professionisti e dilettanti, relativi ai campionati nazionali, ai tornei internazionali U.E.F.A. e agli incontri amichevoli o per beneficenza disputati dalla Nazionale Italiana o da rappresentative estere sul territorio nazionale o degli altri Stati dell’U.E., nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano alle manifestazioni.