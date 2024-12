Galati Mamertino – Sabato 14 e domenica 15 dicembre la 2a edizione di “Un Paese in Cucina’’

Nel pittoresco paese di Galati Mamertino, che sorge tra i monti dei Nebrodi, sabato 14 e domenica 15 dicembre si svolgerà l’evento “Un Paese in Cucina” dedicato a celebrare i prodotti tipici e la ricca tradizione enogastronomica del territorio.

Gli ospiti avranno la possibilità di partecipare a talk show, laboratori di ‘’Mani in Pasta’’, assistere a presentazioni di piatti e show-cooking. Degustare pietanze uniche accompagnati da spettacoli folk e live music per poi terminare con un Dj set.

Sarà un viaggio sensoriale, tra gli aromi e le tonalità invernali, alla scoperta dei prodotti stagionali del territorio. Quello che va in scena a Galati Mamertino sarà un weekend all’insegna del divertimento, dove i visitatori avranno l’opportunità di deliziarsi con le specialità tipiche del territorio, godendo di un clima di festa e convivialità e i produttori e i ristoratori avranno modo di far conoscere ad un ampio pubblico i loro piatti e prodotti territoriali enogastronomici.

Anche se l’aria si fa più frizzante, il richiamo di una giornata all’insegna di musica, buon vino e delizie culinarie è irresistibile. Un Paese in Cucina vuole evidenziare e far conoscere a tutti le tradizioni enogastronomiche e la cultura culinaria del territorio galatese e siciliano. Durante l’evento, i visitatori hanno l’opportunità di immergersi in un’esperienza culinaria unica, degustando una varietà di specialità locali come castagne, funghi, nocciole e, naturalmente, il suino nero dei Nebrodi.

I visitatori possono immergersi in un viaggio sensoriale attraverso i sapori e gli aromi, ma anche partecipare a talk show sulla cultura culinaria del territorio. La partecipazione delle famiglie e dei più piccoli sarà incentivata dal laboratorio di ‘’Mani in Pasta’’ dove i più piccoli andranno a toccare con mano i procedimenti di creazione della pasta fresca, per poi terminare il tutto con un premio speciale per la realizzazione più originale.

L’evento non è solo un’occasione per deliziare il palato, ma anche per esplorare i musei, le Chiese e le bellezze storico-artistiche del paese.

Galati Mamertino funge da punto di ingresso ideale per accedere ai rinomati boschi del Parco dei Nebrodi. Nel cuore di questa area, Galati Mamertino nasconde gelosamente – tra le altre tante cose – uno dei gioielli più spettacolari dell’isola: la Cascata del Catafurco.

Proprio per tale motivo, la giornata del 15 dicembre verrà svolta interamente immersa nella natura e nelle bellezze dei sentieri che portano alla Cascata del Catafurco e al Borgo Molisa, due perle uniche del Parco dei Nebrodi. Dove durante delle escursioni culinarie verranno svolte degustazioni (anche sotto la cascata), talk show e laboratori immersi nel verde dei sentieri e delle bellezze nebroidee.

“In vista del periodo natalizio, continuano gli eventi di valorizzazione del nostro bellissimo territorio.

Siamo lieti di invitarvi, quindi, alla seconda edizione di “Un Paese in Cucina”, una festa all’insegna della musica e all’ enogastronomia e dei prodotti territoriali (da sempre i nostri punti di forza).

A fare da corollario alle specialità dell’evento si alterneranno 1 Gruppo Folk e delle Live Band, insieme a laboratori per bambini e infine un dj set.

Continuiamo a fare conoscere anche nel periodo natalizio la nostra enogastronomia e i nostri prodotti tipici.”