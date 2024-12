Basket serie B interregionale: la Viola ha espugnato il Palalberti

Continua la marcia inarrestabile della Viola Reggio Calabria che espugna anche il Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto e firma, con il risultato di 77 a 65, la 13 vittoria consecutiva consolidando un primo posto più che meritato.

Alla NextCasa Barcellona, che ha iniziato il match in modo contratto e a tratti nervoso, non è bastata la buona prova di Bartolozzi, alla fine 24 punti, e la quinta sconfitta casalinga, l’ultimo posto in classifica e i risultati delle dirette avversarie iniziano a pesare.

Barcellona che domani sarà impegnata nel turno infrasettimanale a Piazza Armerina e domenica ospiterà la seconda della classe Pallacanestro Angri.