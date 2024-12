Aeroporto Catania, ladro seriale di auto individuato dalla Polizia

La presenza e l’attenzione costante della Polizia di Stato all’interno dell’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania ha fermato il piano criminale di un ladro seriale di autovetture.

L’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Frontiera, in servizio nello scalo catanese, ha permesso di identificare e denunciare alla Procura della Repubblica, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, un catanese di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di numerosi furti di auto in alcune aree dell’aeroporto destinate a parcheggio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, grazie a un’attività di indagine meticolosa e all’impiego di strumenti tecnologici avanzati, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria sono riusciti a individuare il 38enne che, nel mese di novembre, è riuscito a mettere a segno alcuni furti.

L’operazione dei poliziotti è scaturita dalle segnalazioni e denunce presentate da numerosi viaggiatori che avevano lamentato furti di veicoli e danneggiamenti all’interno dell’area del parcheggio.

Attraverso l’analisi incrociata delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze, gli agenti della Polizia di Frontiera sono riusciti a risalire all’uomo. Dagli accertamenti è stato possibile appurare come il 38enne fosse sottoposto agli arresti domiciliari, misura che, evidentemente, avrebbe violato più volte, allontanandosi dalla propria residenza per raggiungere lo scalo di Fontanarossa per commettere i furti delle auto.