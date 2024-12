Il giovane portiere Alberto Iarrera, sogna la Serie A

Dalla Folgore Milazzo al Catanzaro, passando dalla Reggina e dal Messina, è l’inizio della storia calcistica del giovane e talentuoso portiere Alberto Iarrera.

Oggi Alberto, sostenuto dai genitori e dal fratello, difende i pali della squadra Under 15 del Catanzaro ed è stato convocato, per la seconda volta, in nazionale U15, dove ha partecipato al quadrangolare nel rinomato torneo di Natale nel centro sportivo Novarello di Novara; torneo che ha visto sul rettangolo verde i migliori 80 calciatori U15 e i migliori 8 portieri d’Italia.

Alberto ha inziato da piccolo a difendere i pali nella Folgore Milazzo, società che da anni lavora sui giovani grazie all’istancabile Salvatore De Luca. Seguito inizialmente dall’indimenticabile Ernesto Dall’Oglio e poi da Vincenzo Pirelli, oggi preparatore e responsabile area portieri della Nuova Igea Virtus.

Il talentuso portiere è stato notato già da quando giocava nella categoria esordienti da Salvatore Agrì, referente a suo tempo della Reggina Calcio, che lo ha fatto tesserare per la stagione 2022/23 con la squadra reggina. Nella stagione 2023/24 passa al Messina disputando un ottimo campionato U15 nonostante giocasse sotto età.

Oggi è considerato uno dei migliori portieri U15 a livello nazionale, ma lui sa benissimo che deve lavorare tanto e seriamente per coronare il proprio sogno che è quello di diventare un portiere professionista ed esordire in Serie A.