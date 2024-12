Basket serie B nazionale: l’Orlandina piega Faenza

Una vittoria importante, fatta di cuore, carattere e voglia. L’Orlandina Basket trionfa alla Infodrive Arena, batte Faenza 72-67 e da un segnale alle altre squadre, avvicinandosi alle posizioni playoff. Faenza, terza in classifica, cade sul parquet di coach Bolignano, che mette in campo una squadra vogliosa e sempre concentrata per tutti e 40 i minuti di gioco. Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, 42 pari al 20’, gli ospiti vanno sul +5, ma in men che non si dica i biancoazzurri, trascinati da Cecchinato e Antonietti firmano il sorpasso per il 55-54 al termine del terzo quarto.

Ultimo parziale che si apre con la tripla di Fresno, seguita da quella di Antonietti, che fa esplodere il palazzetto. Orlandina che vola a +8 e non si volta più indietro, festeggiando una meritata vittoria con i propri tifosi. Prossimo turno domenica 15 dicembre, sempre alla Infodrive Arena contro la capolista Treviglio.