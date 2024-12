Messina: il sindaco Federico Basile da il via agli eventi per il Natale 2024 con l’accensione dell’albero.

Tantissimi messinesi si sono stretti attorno al sindaco Federico Basile per assistere all’accensione dell’albero di Palazzo Zanca, preludio di tutti gli eventi organizzati per le festività natalizie, dall’amministrazione comunale in tutto il territorio della città di Messina. La festa dell’Immacolata Concezione, come da tradizione a Messina e in tutta la nazione, illumina il cuore di tutti i cittadini per creare un’atmosfera magica in vista della festa del Natale, e del passaggio al nuovo anno.

Ricchissimo il programma di eventi che l’amministrazione Basile ha voluto donare alla città, proprio per cercare di mettere da parte, anche se per poco tempo, tutte le preoccupazioni per lasciarsi trasportare in un’atmosfera fatta di musica, luci, abbracci, buon cibo ma soprattutto condivisione.

A Natale il primo pensiero va alle persone sole, agli ultimi, a coloro che non “fanno rumore” per vivono nelle periferie esistenziali, in maniera “invisibile”. Natale è il periodo del ricongiungimento della famiglia che, per esigenze soprattutto di lavoro o di studio, torna a casa per celebrare una nascita, “quella di Gesù di Nazareth” per chi ci crede, che rappresenta anche la speranza di una vita diversa, meno complicata, soprattutto, “più umana”.

Federico Basile un convinto sostenitore che la città è una grande comunità dove ciascuno ha un ruolo e deve fare di tutto per mettere in comune i propri talenti nell’interesse esclusivo della collettività.

Per questo motivo, gli eventi del Natale 2024, si celebreranno in tutti i villaggi affinché l’atmosfera magica, possa scalfire il cuore anche dei più reticenti. Prima tappa di questo intenso cartellone l’accensione dell’albero nell’atrio di palazzo Zanca con l’animazione delle immancabile zampogne, tamburello, fisarmonica.

Il tempo di spostarsi all’esterno per vedere Babbo Natale e gli Elfi calarsi dalla facciata del palazzo comunale per poi,

lasciarsi abbagliare dai bellissimi addobbi, dalle luminarie e dall’albero in piazza Unione Europea collocati dalla MessinaServizi bene Comune che quest’anno, come ha detto la presidente Mariagrazia Interdonato, “ha voluto rendere ancora più magico il Natale dei messinesi”.

La tappa successiva ha portato il sindaco Basile nel piazzale del Teatro Emanuele, dove ad attenderlo c’erano l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e il presidente del teatro Orazio Miloro. Dopo l’accensione dell’albero, questa volta vissuta con una magia: tanti fiocchi di neve che hanno “bagnato” i messinesi con il naso all’insù per cogliere questo piacevole “evento”, l’inaugurazione del villaggio di babbo Natale e poi, piazza della Repubblica e piazzale dell’Università.

Ultimo appuntamento di questo prologo degli eventi natalizi, il sindaco Basile l’ha riservato all’’accensione dell’albero in piazza Cairoli.

Già domani un appuntamento da non perdere, al Palacultura lo spettacolo teatrale di beneficenza “Angeli con la Pistola” con inizio alle ore 21.