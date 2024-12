Sant’Agata Militello, pesanti disagi alla viabilità. Mozione della minoranza

Autovetture spesso parcheggiate nelle intersezioni degli incroci tra la via Medici, via Catania, e via Cernaia, con parcheggi abusivi e vietati dal C.D.S. che sarebbero causa di gravi intralci e rischi per la circolazione; difficoltà nell’attraversamento del centro abitato soprattutto tra le 10,00 e le 13,00 in particolare in Via Medici, Via Generale Liotta, Via Catania, Via Meli e la zona dell’ospedale.

Queste le problematiche rilevate dalla minoranza consiliare del comune di S. Agata di Militello che con una mozione presentata lo scorso 4 dicembre chiede di modificare la viabilità cittadina per garantire il passaggio scorrevole dei bus di linea, senza essere bloccati dalla sosta selvaggia. Giuseppe Puleo, Francesca Alascia, Calogera Caruso e Paolo Starvaggi nel documento hanno evidenziato come la mobilità cittadina presenti tantissime criticità nelle arterie principali, “anche per insufficienza del controllo della viabilità per carenza cronica dei vigili urbani”.

I consiglieri ricordano che in un esposto presentato nel 2021 una ditta di bus di linea aveva già evidenziato difficoltà ad attraversare il centro abitato con i mezzi ed evidenziano come l’ordine nella circolazione stradale e nei parcheggi delle auto, siano una priorità che rileva ai fini della sicurezza stradale e dei cittadini, ma anche sul piano della vivibilità ed incidano anche sull’economia degli esercizi commerciali. Il gruppo “Sant’Agata va in Porto” ha quindi proposto al Consiglio Comunale di approvare la mozione, che impegna l’amministrazione ad adottare le necessarie misure anche d’urgenza a tutela della pubblica sicurezza e della mobilità cittadina e istituire un tavolo tecnico di lavoro con i soggetti interessati – Comandate dei Vigili Urbani, Assessore alla Viabilità, ditte di Trasporto e Commercianti – per migliorare accessibilità e mobilità del sistema dei trasporti.

“Prendiamo spunto dalle indicazioni della mozione dei consiglieri, che ringrazio per aver evidenziato le necessità dei cittadini” ha detto l’assessore alla viabilità Domenico Barbuzza. “Siamo favorevoli all’istituzione di un tavolo tecnico e anticipiamo che stiamo lavorando per migliorare la situazione. E’ già stata espletata la gara per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Lavoreremo anche affinché eventuali automobilisti indisciplinati vengano individuati e sanzionati. Se l’amministrazione si impegna a gestore al meglio viabilità e parcheggi liberi, occorre anche la collaborazione degli utenti” conclude Barbuzza.