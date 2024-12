Messina: Davanti alla sede di ATM Babbo Natale e gli Elfi hanno fatto festa con bimbi e adulti

Palazzo ATM risplendente di luci, ha anticipato gli eventi organizzati dal Comune di Messina. Ad accogliere bimbi e adulti un giovane Babbo Natale accompagnato dagli Elfi; un autobus luccicante, emetteva le dolci melodie natalizie mostrando il volto gioioso della partecipata del trasporto pubblico.

La presidente Carla Grillo insieme ai consiglieri Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone, hanno ricevuto il Sindaco Federico Basile accompagnato dal vice sindaco Salvatore Mondello, dall’assessora Liana Cannata e dall’assessore Nino Carreri; con loro anche il direttore generale della città metropolitana Giuseppe Campagna, le presidenti della MessinaServizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato e, della Messina Social City, Valeria Asquini, il presidente di Patrimonio S.p.A., Maurizio Cacale oltre a diversi consiglieri comunali.

Per i bambini un momento gioioso, tanti giochi animati dagli operatori della Messina Social City, tanti palloncini con il logo di ATM e poi, ballare e fare festa insieme ai genitori, amici e semplici conoscenti.

Il momento più emozionante l’accensione delle luci che abbelliscono palazzo ATM e riproducono oltre ad alcuni autobus, tanti pacchi coloratissimi simbolo di festa e di condivisione.

Proprio questo sentimento intriso di empatia, ha ispirato la presidente Carla Grillo a rivolgere questa attenzione nei confronti dei cittadini che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici e che hanno manifestato il loro apprezzamento per la partecipata che è riuscita, dopo tanti anni di anonimato, a “guidare il cambiamento”.

Da domani tutta la città brillerà ancora di più, in maniera sfavillante grazie alle luci ed agli allestimenti messi a punto dall’amministrazione comunale.

In fondo Natale è anche questo, con i suoi addobbi scintillanti, i regali, le tavole imbandite, i legami familiari, il momento dell’anno per stare insieme e riunirsi. Natale è la festa degli abbracci, delle emozioni, del superare le barriere per colmare la distanza, mettere da parte la frenesia della routine quotidiana e dedicare del tempo di qualità alle relazioni.

Il sindaco Basile si augura che la città possa veramente vivere questo Natale in serenità e spensierata partecipazione.