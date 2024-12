S. Agata Militello, solidarietà e volontariato: il Vescovo di Patti fa visita alla onlus “Nuovo sole per l’Italia”

Portare avanti un lavoro sinergico tra associazioni, Chiesa Cattolica e Istituzioni locali per accrescere le azioni a sostegno dei più deboli. E’ questo il senso della visita del vescovo di Patti mons. Guglielmo Giombanco alla sede dall’Associazione Nuovo Sole per l’Italia, no profit, di Sant’Agata di Militello che da un trentennio si prodiga in azioni volontariato in linea con i principi cristiani.

Il prelato, accolto nella sede di via Monaci, dal presidente Cavaliere Giuseppe Cracò, insieme al sindaco Bruno Mancuso, ha speso parole di plauso e sostegno per le attività svolte. Durante l’incontro focus sui giovani, sulla speranza e la costruzione del futuro, ma nel giorno della sentenza di condanna di primo grado all’ergastolo per Filippo Turetta il 22enne che uccise la ex fidanzata Giulia Cecchettin, coetanea un pensiero è andato anche alla sofferenza di tutti coloro che sono coinvolti in vicende drammatiche come questa.