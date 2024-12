Piraino – Cercasi foto per costruire la memoria collettiva del paese

La memoria di Piraino si prepara a rivivere grazie a un progetto affascinante e coinvolgente: una raccolta di vecchie fotografie per costruire un album collettivo e riscoprire le radici della comunità. L’iniziativa si inserisce come azione collaterale del progetto “Turismo delle Radici”, parte del programma Italea, al quale il Comune di Piraino ha aderito.

Un viaggio tra radici, cultura e identità

Il sindaco di Piraino, Salvatore Cipriano, descrive il progetto Italea come un’esperienza che unisce cultura, appartenenza e turismo. “Viaggiare alla scoperta delle proprie radici e della storia familiare è un’esperienza straordinaria. Con Italea, vogliamo offrire agli italiani all’estero e agli italo-discendenti un’opportunità concreta di riconnettersi con il proprio passato attraverso itinerari personalizzati, momenti di riflessione e scambi culturali.”

L’idea alla base di Italea è racchiusa nel nome stesso, ispirato al termine “talea”: il processo di rigenerazione di una pianta che, da una parte recisa, sviluppa nuove radici. Un chiaro parallelo con i flussi migratori che hanno caratterizzato la storia di Piraino, portando molti a stabilirsi in paesi lontani come Argentina, Australia, Germania, Svizzera e Francia.

Un insolito regalo: le vostre foto

Coordinata dall’assessore al turismo Maria Miragliotta e curata a livello locale da Sara Condipodero, Dario Santoro (esperto PNRR) e Deborah Cannetti (ufficio staff del sindaco), l’iniziativa invita i cittadini a contribuire con fotografie custodite nei cassetti o negli album di famiglia. Si cercano scatti che immortalano processioni, feste popolari, momenti di vita quotidiana, incontri nelle piazze, scolaresche e lavori pubblici.

L’obiettivo? Creare una raccolta che diventi una mostra fotografica e che possa essere trasformata in cartoline da inviare agli emigrati, mantenendo vivo il legame tra chi è rimasto e chi è partito. Le fotografie, sia in formato digitale che originale, potranno essere consegnate presso le biblioteche comunali di Piraino e Gliaca di Piraino. Gli originali saranno restituiti con una copia digitale, e ogni immagine utilizzata includerà il nome dell’autore.

Il valore del progetto Italea

L’assessore Maria Miragliotta sottolinea come il progetto rappresenti un’occasione unica per coinvolgere le comunità all’estero e promuovere il patrimonio culturale locale: “Italea favorisce la digitalizzazione degli archivi storici, la creazione di itinerari personalizzati e lo sviluppo di esperienze autentiche come le working holidays in Italia. Questo approccio consente di sostenere le filiere artigianali e produttive del nostro territorio, mentre la mappatura dei flussi migratori aggiunge un tassello fondamentale alla narrazione della nostra storia.”

La memoria collettiva: un patrimonio di tutti

La raccolta fotografica culminerà in un workshop creativo che guiderà i partecipanti nel trasformare le immagini in opere d’arte che raccontano la storia collettiva del paese e dei suoi cittadini. Un progetto che, come ricorda il sindaco Cipriano, permette a Piraino di “riscoprire la propria storia, raccontarla alle giovani generazioni e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio.”

Come partecipare

Chi desidera contribuire può inviare le fotografie in formato digitale all’indirizzo e-mail a: protocollo@pec.comune.piraino.me.it indicando nel titolo il nome e cognome del proprietario e includendo una breve descrizione dell’immagine e i propri contatti.

In alternativa, il materiale può essere consegnato presso le biblioteche comunali di Piraino e Gliaca di Piraino.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero: 0941586311