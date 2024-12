Nebrodi per il sociale: a gennaio parte il progetto “Easy Work ” a Galati Mamertino e S. Salvatore di Fitalia

Partirà a gennaio 2025 “Easy Work”, uno dei tre progetti per il sociale dei comuni di San Salvatore di Fitalia e Galati Mamertino, finanziati con fondi PNRR – missione 5 componente 3 investimento 1.1.1 per servizi e infrastrutture sociali di comunità -, emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Le somme, per 1 milione di euro complessivi, erano state assegnate a dicembre 2022.

Il progetto, con una disponibilità propria di poco più di 335 mila euro, punta a sviluppare servizi di assistenza per soggetti fragili, per favorire una maggiore integrazione e coesione sociale sul territorio dei due comuni, attraverso un sistema di comunicazione bidirezionale digitale che stimoli la collaborazione e la partecipazione civica in rete ed un accesso semplificato ai servizi offerti dai comuni e alle relative procedure.

Da un lato il progetto, che durerà 36 mesi, punta all’occupazione lavorativa come percorso all’integrazione sociale dei soggetti diversamente abili, favorendo la permanenza nei loro nuclei familiari. Una prima fase vedrà l’organizzazione di appositi corsi di orientamento e specializzazione a loro dedicati ed una seconda fase, in base alla disponibilità dei due comuni, di creare per 12 mesi opportunità di lavoro retribuito.

Dall’altro il progetto interessa anche altre fasce c.d. deboli della popolazione, in particolare i profughi di guerra residenti nei due comuni, puntando alla loro alfabetizzazione con appositi corsi di formazione, attraverso la creazione di un sistema di sostegno nella fase di accoglienza e reintegrazione nel tessuto sociale. Il progetto è partito nei giorni scorsi con i colloqui dei potenziali beneficiari a cura della cooperativa aggiudicataria e nel mese di Gennaio inizieranno tutte le attività previste. “Dopo l’esperienza positiva del progetto “Tutti Inclusi”, – dichiara il sindaco di S. Salvatore Giuseppe Pizzolante – abbiamo deciso di continuare a monitorare e aiutare le fasce più deboli della popolazione, con un’attenzione particolare per i soggetti affetti da disabilità. È un progetto inclusivo che ci soddisfa in pieno – ha detto ringraziando il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore per il supporto.