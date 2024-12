Mirto, il 7 e 8 dicembre vetrina sulle imprese tessili del comprensorio con l’evento “Il distretto tessile dei Nebrodi”

Organizzato dal Comune di Mirto nell’ambito del programma “Sicilia che piace” promosso dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive si terrà sabato 7 e domenica 8 dicembre nella Sala Capriate del Museo del Costume e della Moda Siciliana l’evento Moda Mirto, Il Distretto Tessile dei Nebrodi”.

L’iniziativa prevede sabato 7 alle 10,30 il convegno “Il Polo Tessile di Nebrodi: dalla crisi alle opportunità di rilancio”. Introduce il sindaco di Mirto Maurizio Zingales con la partecipazione, fra gli altri, del presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina ed il segretario Regionale della CNA Agroalimentare Tindaro Germanelli. Alle 16,00 l’Esposizione “La Moda dei Nebrodi si Mostra” ed alle 18,00 “Storie di Fashion” uno spettacolo con ospiti musicali e momenti di moda.

In primo piano, durante i lavori del convegno, una parte significativa del tessuto imprenditoriale dei Nebrodi specializzata nel confezionamento di capi di alta moda e prêt-à-porter per alcune delle più importanti griffe italiane e internazionali e, che da oltre 50 anni, contribuisce ad esportare nel mondo i valori e lo stile del Made in Italy, l’immagine di una Sicilia produttiva e altamente qualificata e la vocazione di un territorio da sempre legato al mondo del fashion.

In questo contesto di moda e tradizioni si inserisce il Museo del Costume e della Moda Siciliana presieduto dall’architetto Giuseppe Miraudo che ogni giorno a Mirto ospita numerosissimi visitatori e che per importanza e numero di abiti presenti a Palazzo Cupane è il più importante per il Sud Italia.

Alle 16,00 si aprirà l’esposizione “La Moda dei Nebrodi si Mostra” nel corso della quale le aziende partecipanti ed il Museo esporranno alcuni degli abiti più rappresentativi delle loro collezioni ed alle 18,00 le stesse prenderanno parte all’evento “Storie di Fashion, spettacolo e moda”, con video, incontri dedicati ai partecipanti e musica nel corso del quale saranno ospiti i cantanti Annalaura Princiotto e Sambo, noti nel panorama regionale, grazie alle loro produzioni di inediti e presenti in numerosi show in Sicilia. Lo spettacolo sarà condotto dalle giornaliste Patrizia Casale e Marika Micalizzi.

Domenica 8 dicembre, sempre alla Sala Capriate del Museo di Mirto, proseguirà la mostra espositiva ed alle 18,00 si terrà il concerto del Coro Polifonico de “Lasettimanota” diretta dal Maestro Antonio Amico che proporrà una serie di canti natalizi.

Alla manifestazione prenderanno parte le aziende del Polo Tessile dei Nebrodi San Lorenzo Group srl, Edelina Castano srl, Salvatore Zingales, l’ITET Tomasi Di Lampedusa di Sant’Agata di Militello ed il Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto ed i brand ospiti Asciari e Salvatore Martorana by Gregory.

Il progetto Moda Mirto “Il distretto tessile dei Nebrodi” è cofinanziato dalla Regione Siciliana Assessorato per le Attività Produttive iniziativa “Sicilia che piace” 2024 Capitolo di Bilancio 343318.