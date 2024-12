Messina: Pippo Campagna da lunedì 9 dicembre nuovo Direttore Generale della città metropolitana

Durante l’Assemblea dei Sindaci dei comuni della città metropolitana, il sindaco Federico Basile ha presentato il nuovo direttore generale Pippo Campagna, che da lunedì 9 dicembre entrerà in carica.

Insieme a Basile il segretario generale della Città Metropolitana Rossana Carrubba.

Basile “ha voluto ringraziare Salvo Puccio, per l’instancabile e qualificato lavoro svolto nell’ente”. La scelta di Pippo Campagna, ha proseguito Basile, “non è casuale in quanto, l’ex presidente di ATM ha dimostrato capacità gestionali di primissimo livello ora, potrà utilizzarli anche per creare un anello di congiunzione fondamentale con i 108 sindaci”.

Anche Cateno De Luca sindaco di Taormina “ha speso parole di elogio per l’ex direttore generale Puccio, grande esperto sia nella progettazione che nella individuazione di somme da utilizzare per interventi fondamentali nella condizione dell’ente locale”. Il suo lavoro presso la città metropolitana e il comune di Messina, ha proseguito De Luca, “ha riscosso l’apprezzamento anche dei vertici regionali che l’avrebbero voluto quale direttore, in uno dei dipartimenti importanti; Puccio è a Messina e qui rimane perché la sua grande esperienza è utile per consentire alla città di consolidare la sua posizione e la sua credibilità a livello nazionale”.

De Luca “ha rivolto anche il benvenuto a Pippo Campagna il quale, dopo aver risollevato e reso l’ATM una realtà nel campo del trasporto pubblico, adesso trasferirà le sue competenze alla città metropolitana che è la casa di tutti i sindaci con le loro identità politiche”. Urge, ha affermato De Luca, “una programmazione importante, il nuovo direttore generale dovrà farsi carico di questo importante impegno”.

Ancora, Cateno De Luca “ha ricordato le grandi sfide che attendono la citta metropolitana di Messina a cominciare dalla realizzazione del ponte sullo Stretto”. Messina, ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord, “non può trovarsi addosso un’opera che cambierà completamente la struttura della città ma, dovrà essere centro propositivo per orientare e definire le scelte migliori da destinare ai cittadini”.

Non si sa quando, ha concluso De Luca o, “se mai si terranno le elezioni per ridare alle città metropolitane un organismo politico di gestione, nel frattempo occorre rilanciare la sua funzione che non può ridursi al controllo di alcune strade o alla gestione degli istituti scolastici”.

Pippo Campagna prendendo la parola, “ha ringraziato il sindaco metropolitano Federico Basile il quale ha creduto in lui chiamandolo a ricoprire un incarico con un respiro politico sicuramente più ampio rispetto all’ATM”. Per la prima volta. ha dichiarato Campagna, “amministrerò un ente non disastrato assume anche l’impegno di visitare tutti i comuni della provincia per ascoltare i sindaci e le loro amministrazioni in modo da capire quali sono le esigenze e le criticità”.

Campagna avrà accanto le tante professionalità che operano nella città metropolitana e sulle quali deve investire per andare avanti.

L’incontro è servito anche per lo scambio degli auguri di Natale, festività da vivere in piena e totale condivisione con la comunità cittadina.