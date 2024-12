Scomparsa dell’avvocato Enzo Trantino, il cordoglio del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

“Con la scomparsa di Enzo Trantino perdiamo uno dei protagonisti più autorevoli del secondo Novecento, un autentico innovatore, capace di rendere efficace il dialogo in momenti complessi della vita politica della Sicilia e del resto della Nazione.”

Così il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, commentando la scomparsa dell’ex sottosegretario.

È stato un riferimento per chi, come me, si è avvicinato ai valori della nostra comunità politica, un uomo di straordinario acume in grado di parlare alle generazioni con la saggezza del suo vissuto e la freschezza propria di chi ha una precisa visione del futuro. Mancheranno i suoi preziosi consigli, la capacità di trasferire fiducia a chiunque. A nome di tutta l’Assemblea Regionale Siciliana e mio personale, le più sincere condoglianze ad Enrico e Novella in questo momento di profondo dolore.”

(foto dal sito della Camera dei Deputati)