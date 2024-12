Programmazione: Stasera doppio appuntamento con Momenti in TV e lo speciale sul bullismo – Video

Stasera dalle ore 21:30 tutti su Antenna del Mediterraneo per un doppio appuntamento da non perdere.

Con l’880^ puntata di Momenti in TV ci tufferemo nel mondo della bellezza con il racconto della terza selezione, per la Sicilia Orientale, dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta d’Italia Over.

Spazio ai momenti moda, agli ospiti, agli sponsor, alle premiazioni con immagini ed interviste ai protagonisti della serata. Non mancherà il momento dedicato ai bambini talentosi di Little Babies Italia che ancora una volta hanno incantato il pubblico presente.

Poi sarà la cultura a rubare la scena con le iniziative dell’associazione culturale Teseo di Milazzo ed in particolare, prendendo spunto della presentazione del libro della scrittrice barcellonese Eleonora Vinaccia dal titolo “Puoi essere tutto quello che vuoi” si parlerà di bullismo. Anche in questo caso tante immagini e interviste per vivere questo momento speciale.

Vi aspettiamo stasera dalle ore 21:30 e poi sabato alle ore 20:50 e domenica alle ore 14:30.