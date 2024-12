Montalbano Elicona: Il 7 e 8 dicembre saranno premiati i migliori vini siciliani, i “Top Wines”

Il 7 e 8 Dicembre i migliori Vini Siciliani, i “Finest Wines”, saranno premiati da esperti e da Giurie internazionali, nel magnifico scenario del Castello di Montalbano Elicona.

Oggi – grazie all’evento “Borgusto – Sicily Top Wines”, patrocinato da Comune di Montalbano e Assessorato Regionale Attività Produttive, con la collaborazione di CNA Sicilia, FIC (Federazione Italiana Cuochi) e AIS (Associazione Sommelier), la Regione Sicilia offrirà una vetrina per queste “Eccellenze” del Gusto. Una opportunità unica per scoprire il meglio del meglio della Sicilia da bere. Tutto questo in un luogo unico, il Castello Reale del XIII Secolo meglio conservato di tutto il Sud-Italia, nel Borgo che è stato il più bello tra i Borghi Italiani nel 2015.

Per il week-end dell’Immacolata, il Mondo del Vino Siciliano e anche Italiano, verranno presentati i “Best Wine” 2024 e quelli premiati per il 2025, tra Degustazioni ed incontri con le Cantine, Master-class sulle DOC Siciliane, laboratori del gusto, presentazione di vini “particolari”, talk-show e interviste con personaggi rappresentativi di questo settore.

Per completare l’evento, cooking-show e abbinamenti di vini, calici e musica per rallegrare la manifestazione. Per questa prima edizione verranno presentati i Vini del Val Demone, un territorio che vanta ben quattro DOC e proprio questa manifestazione è stata scelta per la presentazione ufficiale della proposta di “Disciplinare della DOC dei Nebrodi”, quella che dovrà divenire la quinta DOC di quest’area. Una iniziativa che non solo consentirà di scoprire un mondo complesso e affascinante come quello del Vino Siciliano, ma anche di comprenderne il valore, sia dal punto di vista commerciale, sia da quello del ruolo che svolge nell’attrazione di importanti flussi internazionali di Turismo del Gusto verso la Sicilia, contribuendo a rafforzarne l’immagine a livello internazionale.

Un evento che consentirà di scoprire i Vini e le Cantine migliori, da quelle famose a quelle meno note, ma con vini di alto livello qualitativo.